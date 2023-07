Onlinespenden für Rotkreuz Team Österreich Tafel

„2022 verdreifachte sich die Kunden-Anzahl auf mehr als 2800 Personen“, so die Präsidentin des Roten Kreuzes Burgenland, Friederike Pirringer. Die Tafel verteilt unter dem Motto „Verwenden statt verschwenden“ Waren an registrierte Kunden. Denn viele Menschen kämpfen mittlerweile Monat für Monat ums Überleben. Die höheren Mieten, der Strom und andere Belastungen zehren am Geldbörsel.