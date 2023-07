Einbruchsdiebstahl in Altacher Stadion geklärt

In aufwendiger und langwieriger Erhebungs- und Ermittlungsarbeit gelang es der Vorarlberger Polizei, einen Einbruch, mehrere Diebstähle sowie Sachbeschädigungen im Fußballstadion in Altach zu klären: Ein 19-jähriger Mann aus Hohenems und eine gleichaltrige Frau aus Altach brachen am 26. Mai, gegen 3.50 Uhr, die Tür des Fanartikel-Containers auf und stahlen daraus verschiedene Fanartikel.