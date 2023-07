Chris Lohner ist 80 und hat keine Zeit für Pension

Mit den Geburtstagsfesten hält sich die Lohner auch nicht lange auf, sie hat einfach zu viel zu tun: Am 18. Juli gibt sie im Schloss Rothmühle in Schwechat-Rannersdorf ihr Programm „Bazooka und die Vier im Jeep“ - „eine Zeitreise durch das Wien von 1943 bis 1955“, wie sie in einem APA-Gespräch sagte. Mit Erwin Steinhauer probt sie derzeit den Briefverkehr zwischen Marlene Dietrich und Friedrich Torberg, was im Rahmen des „Kultur.Sommer.Semmering“ erstmals am 28. Juli im Grandhotel Panhans zu sehen sein wird. Und im Oktober steht sie in „My Fair Lady“ als Mutter von Professor Higgins auf der Bühne Baden: „Da bin ich das erste Mal mit 80 Mutter“, schmunzelte Chris Lohner. Dann kommt in der Adventzeit „Schon wieder Weihnachten“, bei dem Lohner liest und Toni Matosic von „Monti Beton“ singt, und zwar „unartige Weihnachtsgeschichten“.