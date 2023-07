Straka feiert zweiten Sieg auf der PGA-Tour

Sepp Straka spielte am Finaltag der John Deere Classic in Silvis mit einer 62 seine bisher tiefste Runde auf der PGA-Tour. Nach einem Doppel-Bogey am letzten Loch musste er noch einmal um den Sieg zittern. Am Ende feierte der 30-Jährige aber seinen zweiten Triumph in der besten Golfliga der Welt!