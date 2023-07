Kraftlackln am Golser Volksfest gesucht

Andert veranstaltet über seine Firma „Schönerrasen“ am 13. August den ersten offiziellen „Schönerrasen Kroftcup“ am Golser Volksfest. Gesucht sind Kraftlackln - und -innen, die in verschiedenen Disziplinen zeigen, wie stark sie sind. „Die Veranstaltung richtet sich an Hobbykraftsportler“, so Andert. „Es soll Spaß machen und gleichzeitig ein Bewerb sein.“