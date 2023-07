Stabhochanlage aus Linzer Stadion daheim im Garten

Weißhaidinger selbst überrascht

An Tag 1 gab es in Bregenz vier OÖ-Siege: Lukas Weißhaidinger holte sich mit bärenstarken 68,35m Diskus-Gold und schaffte damit als erster Österreicher die Olympia-Norm für Paris 2024! „Wir haben zuletzt das WM-Vorbereitungsprogramm etwas zurückgeschraubt. Ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, das Limit quali im Vorbeigehen schaffen zu können“, sagte der Innviertler. Neben ihm holten Susanne Gogl-Walli über die 400m in 51,79s, Jana Schnabel im Dreisprung und Leo Köhldorfer über die 400m Hürden Gold.