Unwetter in Kärnten: Muren und Wassermassen

Trotzdem dürfte sich der Sachschaden in Grenzen halten. Die Feuerwehren Feld am See waren mit drei Fahrzeugen und 36 Mann im Einsatz, Afritz am See hatte ebenfalls drei Fahrzeuge und 34 Mann im Einsatz, zudem waren die Feuerwehren Arriach und Einöde-Winklern ebenfalls mit mehreren Fahrzeugen und 34 Mann im Einsatz.