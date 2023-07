Sohn ging mit Messer auf Vater los

Ich möchte nur, dass er erkennt, was mit ihm los ist. In seiner Wahrnehmung findet er sich völlig in Ordnung. Nur wir sind alle verkehrt", erklärt der Vater des Angeklagten am Donnerstag im Prozess am Landesgericht Feldkirch. Worte eines verzweifelten Mannes, der in den vergangenen acht Jahren mit seinem an Schizophrenie leidenden Sohn schon einiges erlebt hat.