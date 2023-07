Frau mit Stanleymesser getötet ++ Sky Shield

In der Nacht auf Freitag spielten sich in Eberndorf im Bezirk Völkermarkt dramatische Szenen ab. Eine 62-Jährige wurde in der Nacht auf Freitag tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Und: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) und ihre schweizerische Amtskollegin Viola Amherd haben am Freitag in Bern eine bahnbrechende Absichtserklärung unterzeichnet. Mit diesem historischen Schritt werden Österreich und die Schweiz Teil des Luftverteidigungssystems "European Sky Shield". Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am Freitag, den 7 Juli, mit Moderatorin Stefana Madjarov.