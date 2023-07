Autolenkerin nach Crash in London auf freiem Fuß

Wimbledon-Chef tief betroffen

An der Schule im Südwestlondoner Stadtteil Wimbledon legten Trauernde und Anrainer Blumen und Kuscheltiere nieder. Auch der Chef des All England Lawn Tennis Club, der das berühmte Tennisturnier von Wimbledon ausrichtet, Ian Hewitt, kam zur Unfallstelle und zeigte sich tief betroffen. Die Schule schrieb in einer Mitteilung auf ihrer Internetseite: „Unsere Gedanken sind in dieser furchtbaren Zeit bei den Angehörigen und den Familien der Verletzten. Es ist noch zu früh, um das Geschehene zu verstehen, aber wir sind uns der erheblichen Auswirkungen bewusst, die dieses schreckliche Ereignis auf unsere Schüler und ihre Familien haben wird.“