Japan genehmigt Ablassen von Fukushima-Wasser

China will Einfuhr von Meeresfrüchten und Fisch verbieten

Als Reaktion auf den Expertenbericht will der chinesische Zoll die Einfuhr von Lebensmitteln aus zehn japanischen Präfekturen aus Sicherheitsgründen verbieten. Das teilte die Behörde am Freitag mit. Wie der chinesische Zoll weiter erklärte, soll die Erkennung und Überwachung radioaktiver Stoffe kontinuierlich verstärkt werden, um die Sicherheit der aus Japan eingeführten Lebensmittel zu gewährleisten.