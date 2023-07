Japan darf Fukushima-Kühlwasser ins Meer leiten

China und Südkorea äußern große Sorge vor Schäden

Die Regierung wollte zunächst das Urteil der IAEA abwarten, bevor sie eine endgültige Entscheidung über den Zeitpunkt der Wassereinleitung trifft. Sie will mit der Entsorgung im Pazifik noch diesen Sommer beginnen. Umweltschützer, örtliche Fischer sowie Nachbarländer wie China sind gegen die Verklappung. Chinas Außenamtssprecherin Mao Ning sagte am Dienstag vor Journalisten in Peking, der Bericht der IAEA erlaube Japan nicht die Einleitung des Wassers. Auch werde damit nicht bewiesen, dass die Verklappung die sicherste und verlässlichste Option sei. Denn Japan habe die Untersuchungen der IAEA von Anfang an beschränkt, indem keine anderen Entsorgungspläne studiert werden sollten, meinte die Sprecherin. Der Bericht könne nicht die Rechtmäßigkeit des Vorhabens beweisen.