Die US-Rockband Eagles kündigt Abschiedstournee an

Die mit sechs Grammys ausgezeichnete Band tourte über Jahrzehnte hinweg durch die Welt und verkaufte weit über 100 Millionen Platten. 1998 wurden sie in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. 2016 war der Gitarrist und Sänger Glenn Frey, eines der Gründungsmitglieder, im Alter von 67 Jahren gestorben.