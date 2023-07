Zwei Sonnenstürme Richtung Erde unterwegs

SOHO kreist seit 1995 um die Sonne

Das europäisch-amerikanische SOHO-Teleskop kreist mittlerweile seit knapp 28 Jahren im All und ist noch immer das Flaggschiff der Sonnenforschungs-Sonden. Das für die Raumfahrtbehörden ESA und NASA gebaute Observatorium war im November 1995 an Bord einer „Atlas II“-Rakete von der Cape Canaveral Air Force Station in Florida aus ins All geschossen worden und hatte zwei Monate später seine Position erreicht.