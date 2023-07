Tierheimbewohner auf der Suche nach einem Zuhause

Shrek und Fiona

Der etwa zwei Jahre alte Shrek (am Bild) wurde zusammen mit seiner Partnerin Fiona in einem Kleingarten ausgesetzt gefunden. Die beiden leben aktuell in Außenhaltung und werden in ein artgerechtes Freigehege vermittelt. Da sie leider an einer Krankheit leiden, die nur Kaninchen betrifft, sollte es im neuen Zuhause keine Artgenossen geben.

Tel.: 0 732/24 78 87