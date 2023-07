„Höllischer Skandal“ erschüttert die Sportwelt

22 Nationen, 22 Sportarten

Die nationalen Verbände von Leichtathletik und Radsport kündigten nach Angaben von Medien an, sich mit dem Fall zu befassen. Die Organisatoren der Panarabischen Spiele reagierten zunächst nicht auf die Berichte. Die Panarabischen Spiele sind ein internationales Multisport-Event der arabischen Welt, das noch bis zum 15. Juli in Algerien stattfindet. 22 Nationen treten dabei in 22 Sportarten gegeneinander an. Frauen nehmen an den Spielen seit 1985 teil.