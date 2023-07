Uhr von Handgelenk gerissen: Räuber gesucht

Das ist die Fluchtroute

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, dürfte der Tatverdächtige von der Kärntner Straße in den Kärntner Durchgang, weiter in die Seilergasse, über die Göttweihergasse hinein zur Spiegelgasse gerannt sein. Anschließend flüchtete er in Richtung des Lobkowitzplatzes und von dort weiter über die Augustinerstraße Richtung Josefplatz. Dort verliert sich die Spur des Verdächtigen.