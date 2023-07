So will OÖ Rechtsextremismus im Land eindämmen

Das Waffenarsenal, das die Polizei vergangene Woche bei der rechten Rocker-Gruppe „Bandidos“ und ehemaligen Mitgliedern der Neonazi-Terrortruppe „Objekt 21“ ausgehoben hat, führt die Bedrohung, die durch den Rechtsextremismus in Oberösterreich seit Tagen in den Fokus. Nach dem Landessicherheitsrat am Montag präsentierte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) am Mittwoch ein aktualisiertes und erweitertes Maßnahmenkonzept. Erste Änderung: Das nunmehr 74 Seiten starke Papier wurde von „Oö Handlungskonzept gegen Extremismus“ in „Oö. Aktionsplan gegen Extremismus“ umbenannt.