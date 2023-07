„Für eine Kiste Bier muss ich nicht spielen“

„Sag niemals nie, aber ich denke, meine Profi-Karriere ist vorbei.“ So ganz will Philipp Schobesberger noch keinen Schlussstrich ziehen. Nach acht Jahren mit vielen Knie-Operationen in Hütteldorf (bis 2022) versuchte der Flügelturbo zunächst in Amstetten, dann bei Oedt ein „Comeback“. „Aber jetzt muss ich an die Familie denken“, ist der 29-Jährige im Süden Wiens sesshaft geworden. „In einem Monat werde ich zum zweiten Mal Papa.“ Ein Auslandsabenteuer ist für ihn daher kein Thema. Er jagt keinem Traum mehr nach. Ohne Groll. „Verletzungen kannst du dir nicht aussuchen“, sagt der einmalige ÖFB-Teamspieler. „Ich bereue nichts, hätte nur mehr Wert auf die Reha legen, nicht so früh wieder anfangen sollen.“