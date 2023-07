Essenslieferanten in dreiste Raub-Falle gelockt

Der jüngste Angeklagte, ein in Salzburg lebender Rumäne (14) hat gerade die Schule abgeschlossen. Der älteste, ein aus Wien stammender Serbe (23), ist seit drei Jahren obdachlos. Der Dritte, ein Lehrling (16), will wieder als Jugendtrainer zu seinem Sportverein. Und der vierte (15), der mit Daunenjacke im Gerichtssaal sitzt, will durch Psychotherapie wieder auf die richtige Bahn kommen. Was sie alle eint: Ihnen wird am Dienstag im Landesgericht Salzburg das Verbrechen des Raubes vorgeworfen. Sie alle gestehen.