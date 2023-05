Zwei Jugendliche nach Raub und Raubversuch in Haft

Mit den beiden war auch ein 15-Jähriger unterwegs, den die Polizei ebenfalls festnahm. Er war am Tag zuvor an einem Raub auf einen 17-Jährigen in der Elisabethvorstadt beteiligt. Dabei erbeutete er mit drei weiteren Verdächtigen Schmuck, Bargeld, Kopfhörer und eine Jacke. Bei diesem Raub war der 14-jährige festgenommene Pongauer ebenfalls Zeuge. Er und der 15-Jährige befinden sich in der Justizanstalt Salzburg. Weitere Ermittlungen der Polizei laufen.