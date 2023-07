Neos lassen die Energie AG vom Rechnunghof prüfen

„Dreigestirn der Untätigkeit“

Auch wollen die NEOS wissen, wie viel in den Netzausbau investiert wurde und ob die Netzentgelte auch wieder in die Infrastruktur geflossen sind. Weiters geht es um den Ausbau erneuerbarer Energien generell und die Preisgestaltung. Doppelbauer sieht ein „Dreigestirn der Untätigkeit“ in Oberösterreich, bestehend aus der Landespolitik, der EAG und der Netz OÖ. Denn die Landespolitik hätte als Mehrheitseigentümer sehr viel Gestaltungsmöglichkeit bei der EAG, wenn sie das wollen würde. Was die Energiewende angeht, hat die Abgeordnete diesen Eindruck aber nicht, auch was die Tarife angeht, „hat sich niemand darum gekümmert, die Preise fair zu gestalten“. Den Grund für Letzteres sieht sie darin, dass das Land „der größte Nutznießer von diesen hohen Energiepreisen ist, weil über die Dividende die Landesbudgets aufgefettet werden“, das Geld „versickert dann irgendwo im Budget und vor einer Landtagswahl gibt es eine Sonderdividende, damit man eine schöne schwarze Null im Budget stehen hat“.