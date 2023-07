„Es ist großartig, es ist crazy, es ist intensiv!“

Radcliffe will „weniger drehen“

Nächste Woche läuft in Amerika die 4. Staffel von Radcliffes Serie „Miracle Workers“ an. Die nächste Staffel wird erst ab Dezember gedreht. Sein neuer Status als Papa wird in Zukunft „auf jeden Fall“ einen Einfluss darauf haben, was für - und vor allem: wie viele - Rollen er annehmen wird: „Ich liebe es einfach, mit ihm zusammen zu sein. Und ich werde ihn unheimlich vermissen, wenn ich dann wieder am Set sein muss. Deshalb werde ich noch wählerisch als vorher mit meiner Rollenauswahl sein und wahrscheinlich weniger als früher drehen.“