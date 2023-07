Bis 2031 fehlen in Vorarlberg 135 Mediziner

Über Ärztemangel wird im Ländle seit Jahren viel geklagt. Wie viele Mediziner genau fehlen, weiß jedoch niemand so genau zu sagen. Eine von Ärztekammer, ÖGK und Land in Auftrag gegebene Studie zeigt nun Genaueres: Während im kommenden Jahr nur 19 Spitalsärzte, fünf Fachärzte mit Kassenvertrag und 8 Allgemeinmediziner mit Kassenvertrag fehlen (insgesamt also 32 Mediziner), wird die Zahl in den kommenden Jahren stetig steigen. Bis ins Jahr 2031 werden ohne entsprechende Gegenmaßnahmen 135 Stellen unbesetzt bleiben - 71 in den Spitälern, 37 in Fachpraxen sowie 27 in den Ordinationen der Allgemeinmediziner.