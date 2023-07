Klima, Tierwohl, Gesundheit: Ist Fleisch okay?

Immer mehr Schlachthöfe klagen in Deutschland über mangelnde Auslastung, einer muss gar zusperren - nach eigenen Angaben wegen sinkender Nachfrage. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung will den Bürgern den radikalen Fleischverzicht ohnehin nahe legen, wenn nötig per Gesetz. Nicht nur aus Gesundheitsgründen - sondern wegen der Klimaschädlichkeit. In Irland ist sogar angedacht, bis zu 200.000 Kühe zu töten, weil man sonst die Klimaziele nicht erreicht.