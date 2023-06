OÖ-Tourismus soll „smart und nachhaltig“ wachsen

Auch Smartness- und Innovationsziele

Die OÖ. Landes-Tourismusstrategie 2030 sei eine qualitative Wachstumsstrategie für die Tourismusbranche in Oberösterreich. Das bisher allein maßgebliche ökonomische Ziel der Steigerung touristischer Wertschöpfung werde in der neuen Landes-Tourismusstrategie 2030 in ein nachhaltig ausgerichtetes Ziele-Set eingebettet, das auch Marktziele, ökologische und soziale Ziele sowie Smartness- und Innovationsziele umfassen soll.