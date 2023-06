Vorbereitungen für Gemeinsame Schule

Was den Modellstandort der Gemeinsamen Schule in Lustenau angeht, sind die Mitglieder einer Projektgruppe derzeit dabei, rechtliche und finanzielle Fragen zu klären. Die Gruppe aus Fachleuten und Vertretern aller Schultypen werde sich mit den Ängsten der Betroffenen auseinandersetzen. Zugleich soll erarbeitet werden, was für eine Zustimmung aller Beteiligten nötig ist. „Ziel ist es, ein Modell zu gestalten, das so attraktiv ist, dass die Gemeinsame Schule in Lustenau zu einem Leuchtturmprojekt wird und auf ganz Vorarlberg ausstrahlt“, meinte Hammerer.