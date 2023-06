Tonga-Ausbruch: Stärkstes Gewitter aller Zeiten

„Es gibt nichts Vergleichbares“

„Wir haben herausgefunden, dass Vulkanwolken Bedingungen für Blitze schaffen können, die weit über den Bereich meteorologischer Gewitter hinausgehen, die wir bisher beobachtet haben“, so die Wissenschaftlerin. „Es stellt sich heraus, dass Vulkanausbrüche extremere Blitze erzeugen können als jede Art von Gewittersturm auf der Erde. Das Ausmaß hat uns richtig umgehaut. So etwas haben wir noch nie gesehen, es gibt nichts Vergleichbares bei meteorologischen Stürmen“, so Eaton.