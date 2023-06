Hinter den Kulissen: Modenschau der Jungdesigner

Wie viele ambitionierte Schülerprojekte verschwinden jedes Jahr in Schubladen, Ordnern und Festplatten, ohne dass sie je jemand zu Gesicht bekommt? Den Modeschülerinnen und -schülern der Ferrarischule in Innsbruck kann das nicht passieren, wie sie am Mittwoch bei ihrer jährlichen Modenschau im Innsbrucker Volkskunstmuseum bewiesen haben.