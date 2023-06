Bub (13) nach Unfall am Schulweg in Lebensgefahr

Portugiese in Pregarten von Auto touchiert

Ein zweiter schwerer Unfall mit einem Fußgänger ereignete sich im Mühlviertel. Ein 51-jähriger Portugiese überquerte in der Nacht auf Donnerstag den Stadtplatz in Pregarten, wurde dabei von einem Auto touchiert. Der Fahrer flüchtete, der Portugiese musste verletzt ins Krankenhaus.