Photovoltaik als Gegenpol zu knappem Budget

Die Neue arbeitet sich schon ein

Dass Staufer-Hutter den Job wechseln will, war schon länger klar: „Aber ich wollte die erste Saison der neuen Leiterin Silke Dörner noch begleiten.“ Nun nimmt Olivia Schütz (46) die finanziellen Zügel in die Hand, sie bringt Erfahrung mit und „ich arbeite mich seit einer Woche ein.“ Das Budget - 1,8 Mio Euro für 2023 - ist „so stabil, so knapp wie immer“, sagt Staufer-Hutter. Gehaltsanpassungen waren in den letzten Jahren kaum möglich. Schütz will das vorerst „durch gute Teamarbeit“ ausgleichen, um „unsere Mitarbeiter noch besser ans Haus zu binden“. Was noch kommt: „Ab Herbst gibt es einen völlig neuen Online-Shop für Tickets.“