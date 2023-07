Direkter Weg zur lebenslangen Lernverweigerung

Nach dem berühmten Glasvergleich (halb leer oder halb voll?) ist dieses spezielle Glas sogar dreiviertel voll! Ein Viertel kann nicht lesen, heißt doch: Drei Viertel können das eh! Also, wozu die Aufregung? Nun wurde aber von der Industriellenvereinigung berichtet, nach einer neuen Studie seien nicht nur ein Viertel funktionale Analphabeten, sondern 40 Prozent. Das ist schon eine andere Hausnummer. Nehmen wir einmal an, sie stimmt. Und unterstellen wir weiters, die Steigerung von 25 auf 40 Prozent sei in den letzten zwanzig Jahren erfolgt.