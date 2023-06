Fernwärme soll um knapp 10 Prozent teurer werden

Entscheidung am Montag

Nachdem Kaineder gedroht hatte, die Erhöhung zu blockieren, wurde in den vergangenen Wochen „teilweise sehr zäh“ verhandelt. Nun würden aber Anträge unterhalb der Zehn-Prozent-Marke vorliegen, berichtete er. Für ihn ist das „volkswirtschaftlich vertretbar“. Am Montag tagt die Preiskommission dazu, dann wird er entscheiden - soweit die weitere Vorgehensweise. Da der Landesrat die jetzt vorliegenden Anträge aber für genehmigungsfähig hält, wird es wohl eine Steigerung von knapp zehn Prozent für die rund 300.000 Fernwärmenutzer, die bei den drei großen Versorgern Kunden sind, geben. Laut Kaineder sei Oberösterreichdas erste Bundesland, „das diesen Hebel betätigt hat“.