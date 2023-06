Mann geht in Wiener Wohnhaus auf Polizisten los

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch um 5:30 Uhr. Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus wurden zu einem Mehrparteienhaus gerufen, da ein Mann eine Frau belästigt haben soll. Als die Beamten am Ort des Geschehens eintrafen, gab die Frau an, dass der Streit eskalierte und sie von dem 39-Jährigen verletzt und geschlagen wurde.