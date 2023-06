Spurlos verschwunden: Feuerwehrmann rettet Hündin

In großer Sorge war die Familie König, als am Freitag, 16. Juni, ihre Australian-Shepherd-Hündin entlaufen ist. „Ich kam von der Arbeit nach Hause und wollte den Rasen mähen. ,Joulie’ wartet immer auf eine Belohnung, nur diesmal nicht. In den wenigen Minuten, in denen ich mich umgezogen habe, ist sie selbst auf Futtersuche gegangen“, schildert Gemeindevorstand Thomas König.