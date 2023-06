Sorge um Israel als Rechtsstaat

Die Welt ist aus den Fugen. Im Schatten der ungeheuerlichen Vorgänge in Russland spielten sich am letzten Wochenende ungeheuerliche Vorgänge in Israel ab: Empörte jüdische Siedler im besetzten Westjordanland überfielen und brandschatzten palästinensische Dörfer. Es war ihre Rache für palästinensische Terroranschläge.