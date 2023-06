30-mal auf Ex eingestochen: 37-Jähriger verurteilt

Das zehnjährige Zusammenleben des Paares, das drei gemeinsame Kinder hat, war offenbar von Gewalt geprägt gewesen. So wurde gegen den in Österreich geborenen Türken seit 2015 viermal ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen, zudem bestand ein Waffenverbot. Der 37-Jährige ist elffach vorbestraft, alle Vorstrafen seien zum Nachteil seiner Freundin bzw. seit 2021 Ehefrau, sagte die Richterin in der Verhandlung. Der Mann war erst eine Woche vor der Tat aus der Haft entlassen worden und hatte seiner Frau auch schon per SMS gedroht, sie zu töten.