Gewinnen Sie edle Tropfen aus der Toskana

Es ist auf den ersten Blick ersichtlich: Gemma und Paolo haben ihr Herzblut in das Weingut gesteckt. Mit viel Liebe zum Detail haben sie ein Anwesen geschaffen, das sich nahtlos in die wildromantische Umgebung fügt. Ihr Weinkeller schmiegt sich buchstäblich in die Landschaft, ist er doch zu zwei Dritteln unterirdisch angelegt. Er wurde so konzipiert, dass die Schwerkraft während des gesamten Weinherstellungsprozesses, von der Auswahl der Trauben bis zur Abfüllung genutzt wird und gleichzeitig eine natürliche Klimatisierung stattfindet.