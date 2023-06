Radrennfahrer erlitt bei Sturz Oberschenkelbruch

So hätte die Radtour eines 55-jährigen Deutschen nicht enden sollen. Der Mann war am Sonntagnachmittag auf seinem Renn-Bike in Großdorf Richtung Egg unterwegs, als eine Autofahrerin ihren Pkw aus einer Hauseinfahrt lenkte. Der Radler stieß mit dem Unterschenkel gegen die vordere Stoßstange des Wagens und stürzte. Dabei brach er sich den Oberschenkelhalskopf und zog sich eine Rissquetschwunde am Schienbein zu. Er wurde ins Krankenhaus Feldkirch gebracht.