„Eine echte Waffe“: Neuer Wirbelwind für den LASK

Pintor, der bereits am Dienstag in den Trainingsbetrieb einsteigt, brennt darauf, loszulegen: „Der LASK ist ein Topklub in Österreich. Ich freue mich sehr, dass mich der Klub unbedingt holen wollte und kann es kaum erwarten, die Mannschaft und die Fans kennenzulernen.“