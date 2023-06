Sommerzeit ist Gartenzeit! Die „Krone“ sucht die schönsten Fotos aus Ihrem Rückzugsort im Grünen. Egal ob Schwimmteich im Garten, Blumen am Balkon oder Liegestuhl auf der Terrasse: Senden Sie uns Ihre stimmigsten Schnappschüsse an leserreporter@krone.at. Eine Auswahl der besten Fotos können Sie schon bald in der Rubrik „Community“ finden. Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen!