GPA-Chefin will Beitrag Benkos zu Arbeitsstiftung

Einige der von der Insolvenz bei Kika/Leiner Betroffenen wollen die Branche wechseln und bräuchten für eine längere Ausbildung zur Unterstützung eine Stiftungslösung, sagte GPA-Chefin Barbara Teiber am Montag. Sie appellierte an die Bundesregierung, dass nicht die Steuerzahler für so eine Stiftung einspringen, sondern dass sie an den früheren Kika/Leiner-Eigentümer Rene Benko herantritt, der „mit der Signa ja anscheinend ein gutes Geschäft gemacht hat“.