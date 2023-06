Größte Rockband: Neuer Weltrekord mitten in Wien

Gemeinschaftsgeist

„Wir sind natürlich extrem stolz darauf, dass wir im Zuge unseres 40. Donauinselfests einen Weltrekord bei uns am Fest feiern durften - und noch dazu einen, der den Spirit und den Grundgedanken des Donauinselfests so verkörpert: Ein Weltrekord, wo alle mitmachen konnten - und es offenbar auch getan haben! Danke an die Hörer und das gesamte Team von Radio 88.6“, so Mathias Friedrich, Geschäftsführer der Proevent Team für Wien Gmbh, die das Donauinselfest umsetzt.