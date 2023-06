ÖSV-Spitzensportler trainieren mit Elitesoldaten

„Schießen und Langlaufen - das liegt schon sehr nahe an dem, was wir normalerweise tun“, erklärt Oberst Christian Krammer, Leiter des Heeres-Sportzentrums, hier am Truppenübungsplatz in Großmittel, unweit der Ortschaft Blumau im Süden Wiens. Seine Abteilung fördert rund 500 Leistungssportler in Österreich, mehr als jede andere Stelle. Darunter auch die Biathleten.