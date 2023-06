So gelang die Rettung eines Salzburger Naturjuwels

Schlingnatter, Grasfrosch, Hasen, Enten und Buntspechte haben in diesem Sommer immer noch eine ungestörte Heimat mitten in der Stadt. Grund dafür ist ein Festtag der Demokratie, der sich heute zum ersten Mal jährt. Am 26. Juni 2022 sprachen sich die Stadt-Salzburger in einer Bürgerbefragung deutlich gegen die Erweiterung der Mönchsberg-Garage aus.