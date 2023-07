Saitenweise Spielfreude beim Tamburizza-Festival

Die St. Johanner Tamburizza-Spieler sind seit 1902 als Verein organisiert. „Gespielt wurde schon zuvor. Das Tamburizza-Spielen war die erste organisierte Form des Kulturschaffens der slowenischen Vereine“, weiß Rovšek. 100 Jahre nach der ersten Vereinsgründung, also 2002, haben die Rosentaler zum Jubiläum das erste Festival veranstaltet. „Es sollte was Einmaliges sein, kam aber so gut an, dass wir es nun alljährlich organisieren“, freut sich Cheforganisatorin Anja Šlemic. „Voriges Jahr bekamen wir einen Anruf aus Deutschland: Die Eltern der Anruferin waren einmal zufällig im Urlaub zum Festival gekommen und begeistert gewesen. Zur goldenen Hochzeit wollte sie ihnen einen Urlaub genau zum Festival-Termin schenken. Das war schön!“