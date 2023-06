Passanten schirmten Unfallopfer mit Leintuch ab

Aus noch ungeklärter Ursache kam es am Freitag gegen 15.15 Uhr auf der Salzkammergutstraße in Ohlsdorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 67-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden war mit seinem Pkw im Bereich der Abfahrt „Wiesen“ kam er links von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit der Leitschiene kollidiert. Der Mann verlor sein Bewusstsein und bleib reglos in seinem Wagen sitzen.