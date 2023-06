15-Jährige am Mofa in Kreisverkehr angefahren

Die 15-jährige Mofafahrerin fuhr am Freitag um 6 Uhr morgens in Höchst von Lustenau kommend in den „Schwanen“-Kreisverkehr ein. Zur selben Zeit war auch ein 56-jähriger Mann in seinem Pkw in Höchst unterwegs. Auch er bog in den Kreisverkehr ein, übersah dabei aber die Mofalenkerin. Eine Kollision war unvermeidlich, die Jugendliche stürzte dabei zu Boden.