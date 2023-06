57-Jähriger bedrohte Mann in Gastgarten mit Waffe

Am Donnerstagabend bedrohte ein alkoholisierter Mann einen Gast in einem Lokal in Wien-Döbling mit einer Faustfeuerwaffe weil ihm dieser angeblich Bargeld schulde. Er drohte ihm sogar mit dem Umbringen. Bevor die Polizei eintraf, ergriff der Täter die Flucht. Die Polizeikonnte den 57-Jährigen dennoch wenig später in dessen Wohnung festnehmen.