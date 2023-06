Das süße Erbe der Primaballerina Fanny Elßler

In Eisenstadt ist eine Gasse nach der Femme Fatale benannt. Das liegt daran, dass sie schon als Kind vor der Fürstenfamilie Esterházy tanzte. Ihr Vater war Notenkopist und Kammerdiener von Esterházys Hofmusiker Joseph Haydn - so ergab eines das andere. In Eisenstadt wuchs aber auch ihr Sohn Franz Robert Xaver auf. So wie Tochter Therese hatte Elßler ihn unehelich zur Welt gebracht und dann in Pflege gegeben, weil Mutterpflichten ihrer Karriere im Weg gestanden wären. Leider nahm er sich 1873 das Leben.